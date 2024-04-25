Всего без водоснабжения жильцы многоэтажки провели этим летом 22 дня.

Всего без водоснабжения жильцы многоэтажки провели этим летом 22 дня.

Девять жителей дома в 1-м Башенном переулке отсудили у АО «Омск РТС» более 40 тыс. рублей за слишком частые отключения горячей воды. Право омичей на компенсацию признал сначала Первомайский райсуд, а потом и областной.

Как сообщает пресс-служба омских судов, с июня по август 2023 года в доме четыре раза по несколько дней подряд внепланово отключалось горячее водоснабжение. Всего без воды омичи провели 22 дня без учета планового отключения.

– Представитель ответчика АО «Омск РТС» пояснил, что общество является ненадлежащим ответчиком. Заявленный размер компенсации морального вреда явно не соответствует последствиям некачественного оказания услуг, в том числе не учитывает степени вины ответчиков, завышен, – сообщили в суде.

Напомним, Правилами предоставления коммунальных услуг отключать воду разрешается на 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа подряд. В связи с этим суд пришел к выводу о нарушении прав омичей.