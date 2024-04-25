Сейчас хоккейный клуб ведет переговоры о приобретении спортивных прав на игрока. Хоккеист может играть за «ястребов» уже в новом сезоне.

Сейчас хоккейный клуб ведет переговоры о приобретении спортивных прав на игрока. Хоккеист может играть за «ястребов» уже в новом сезоне.

Омский хоккейный клуб «Авангард» хочет подписать контракт с защитником «Куньлуня» Райаном Меркли. Сейчас клуб ведет переговоры, а также рассматриваются варианты обмена. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Меркли 23 года. Он является праворуким защитником из Канады. В минувшем сезоне он провел за «Куньлунь» 64 матча, в которых заработал 29 (3+26) очков при показателе полезности «–13».