Омск-Информ
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·Общество

На бульваре Победы провалился грунт. Из-за этого образовалась огромная яма. Омичи бьют тревогу.

В Омске в районе дома № 1 на бульваре Победы провалился грунт. О случившемся омичи рассказали в социальных сетях. По их словам, сейчас провал составляет 5 метров. На место уже приезжали аварийные службы, однако ликвидировать провал не смогли.

– Провалился на 5 метров, приезжали аварийные службы, ровно 5 минут потоптались вокруг и удалились в неизвестном направлении. Провал случился 17.04.2024, а сегодня 24.04.2024. И, сколько он будет иметь место, никто не знает, – пишет автор поста.

В мэрии города проблему местных жителей пока никак не прокомментировали.

2318
·Общество

На бульваре Победы провалился грунт. Из-за этого образовалась огромная яма. Омичи бьют тревогу.

В Омске в районе дома № 1 на бульваре Победы провалился грунт. О случившемся омичи рассказали в социальных сетях. По их словам, сейчас провал составляет 5 метров. На место уже приезжали аварийные службы, однако ликвидировать провал не смогли.

– Провалился на 5 метров, приезжали аварийные службы, ровно 5 минут потоптались вокруг и удалились в неизвестном направлении. Провал случился 17.04.2024, а сегодня 24.04.2024. И, сколько он будет иметь место, никто не знает, – пишет автор поста.

В мэрии города проблему местных жителей пока никак не прокомментировали.

2318