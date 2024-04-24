Омск-Информ
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За два дня до праздника на Соборной площади состоится репетиция парада. Дороги начнут перекрывать уже тогда.

На сайте администрации Омска появилось распоряжение о прекращении движения всех видов транспорта для подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Перекрывать улицы в центре города начнут уже 7 мая, когда на Соборной площади состоится репетиция парада. В этот день с 15:00 до 24:00 перекроют улицу Коммунистическую на участке от Красного Пути до улицы Певцова. С 19:30 до 24:00 нельзя будет проехать по следующим улицам:

– Ленина (на участке от площади Победы до ул. Интернациональной);

– Соборная площадь;

– Банковский переулок (на участке от ул. Певцова до Соборной площади);

– Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до ул. Красина);

– Тарская (на участке от ул. Ленина до ул. Красина).

С 20:00 до 24:00 будут закрыты для проезда улицы:

– Красный Путь (на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);

– Чапаева (на участке от ул. Певцова до ул. Красный Путь);

– Коммунистическая (на участке от ул. Певцова до ул. Красный Путь);  

– Интернациональная (на участке от ул. Красный Путь до ул. Герцена);

– Орджоникидзе (на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной).

Непосредственно в День Победы, 9 мая, с 7:00 до 13:00 для проведения торжественного построения войск Омского гарнизона перекроют улицы:

– Красный Путь (на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);

– Чапаева (на участке от ул. Певцова до ул. Красный Путь);

– Коммунистическая (на участке от ул. Певцова до ул. Красный Путь);

– Интернациональная (на участке от ул. Красный Путь до ул. Герцена);

– Орджоникидзе (на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);

– Ленина (на участке от ул. Интернациональной до площади Победы);

– Соборная площадь;

– Банковский переулок (на участке от ул. Певцова до Соборной площади);

– Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до ул. Красина);

– Тарская (на участке от ул. Ленина до ул. Красина).

Для объезда перекрытых участков омичам рекомендуют использовать улицы Фрунзе, Герцена, Булатова, Гусарова, Певцова, Партизанскую, Щербанева, Ленина, а также площадь Победы.

·Авто

За два дня до праздника на Соборной площади состоится репетиция парада. Дороги начнут перекрывать уже тогда.

На сайте администрации Омска появилось распоряжение о прекращении движения всех видов транспорта для подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Перекрывать улицы в центре города начнут уже 7 мая, когда на Соборной площади состоится репетиция парада. В этот день с 15:00 до 24:00 перекроют улицу Коммунистическую на участке от Красного Пути до улицы Певцова. С 19:30 до 24:00 нельзя будет проехать по следующим улицам:

– Ленина (на участке от площади Победы до ул. Интернациональной);

– Соборная площадь;

– Банковский переулок (на участке от ул. Певцова до Соборной площади);

– Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до ул. Красина);

– Тарская (на участке от ул. Ленина до ул. Красина).

С 20:00 до 24:00 будут закрыты для проезда улицы:

– Красный Путь (на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);

– Чапаева (на участке от ул. Певцова до ул. Красный Путь);

– Коммунистическая (на участке от ул. Певцова до ул. Красный Путь);  

– Интернациональная (на участке от ул. Красный Путь до ул. Герцена);

– Орджоникидзе (на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной).

Непосредственно в День Победы, 9 мая, с 7:00 до 13:00 для проведения торжественного построения войск Омского гарнизона перекроют улицы:

– Красный Путь (на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);

– Чапаева (на участке от ул. Певцова до ул. Красный Путь);

– Коммунистическая (на участке от ул. Певцова до ул. Красный Путь);

– Интернациональная (на участке от ул. Красный Путь до ул. Герцена);

– Орджоникидзе (на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);

– Ленина (на участке от ул. Интернациональной до площади Победы);

– Соборная площадь;

– Банковский переулок (на участке от ул. Певцова до Соборной площади);

– Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до ул. Красина);

– Тарская (на участке от ул. Ленина до ул. Красина).

Для объезда перекрытых участков омичам рекомендуют использовать улицы Фрунзе, Герцена, Булатова, Гусарова, Певцова, Партизанскую, Щербанева, Ленина, а также площадь Победы.