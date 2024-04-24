За два дня до праздника на Соборной площади состоится репетиция парада. Дороги начнут перекрывать уже тогда.

За два дня до праздника на Соборной площади состоится репетиция парада. Дороги начнут перекрывать уже тогда.

На сайте администрации Омска появилось распоряжение о прекращении движения всех видов транспорта для подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Перекрывать улицы в центре города начнут уже 7 мая, когда на Соборной площади состоится репетиция парада. В этот день с 15:00 до 24:00 перекроют улицу Коммунистическую на участке от Красного Пути до улицы Певцова. С 19:30 до 24:00 нельзя будет проехать по следующим улицам:

– Ленина (на участке от площади Победы до ул. Интернациональной);

– Соборная площадь;

– Банковский переулок (на участке от ул. Певцова до Соборной площади);

– Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до ул. Красина);

– Тарская (на участке от ул. Ленина до ул. Красина).

С 20:00 до 24:00 будут закрыты для проезда улицы:

– Красный Путь (на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);

– Чапаева (на участке от ул. Певцова до ул. Красный Путь);

– Коммунистическая (на участке от ул. Певцова до ул. Красный Путь);

– Интернациональная (на участке от ул. Красный Путь до ул. Герцена);

– Орджоникидзе (на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной).

Непосредственно в День Победы, 9 мая, с 7:00 до 13:00 для проведения торжественного построения войск Омского гарнизона перекроют улицы:

– Красный Путь (на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);

– Чапаева (на участке от ул. Певцова до ул. Красный Путь);

– Коммунистическая (на участке от ул. Певцова до ул. Красный Путь);

– Интернациональная (на участке от ул. Красный Путь до ул. Герцена);

– Орджоникидзе (на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);

– Ленина (на участке от ул. Интернациональной до площади Победы);

– Соборная площадь;

– Банковский переулок (на участке от ул. Певцова до Соборной площади);

– Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до ул. Красина);

– Тарская (на участке от ул. Ленина до ул. Красина).

Для объезда перекрытых участков омичам рекомендуют использовать улицы Фрунзе, Герцена, Булатова, Гусарова, Певцова, Партизанскую, Щербанева, Ленина, а также площадь Победы.