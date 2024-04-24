За два дня до праздника на Соборной площади состоится репетиция парада. Дороги начнут перекрывать уже тогда.
На сайте администрации Омска появилось распоряжение о прекращении движения всех видов транспорта для подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Перекрывать улицы в центре города начнут уже 7 мая, когда на Соборной площади состоится репетиция парада. В этот день с 15:00 до 24:00 перекроют улицу Коммунистическую на участке от Красного Пути до улицы Певцова. С 19:30 до 24:00 нельзя будет проехать по следующим улицам:
– Ленина (на участке от площади Победы до ул. Интернациональной);
– Соборная площадь;
– Банковский переулок (на участке от ул. Певцова до Соборной площади);
– Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до ул. Красина);
– Тарская (на участке от ул. Ленина до ул. Красина).
С 20:00 до 24:00 будут закрыты для проезда улицы:
– Красный Путь (на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);
– Чапаева (на участке от ул. Певцова до ул. Красный Путь);
– Коммунистическая (на участке от ул. Певцова до ул. Красный Путь);
– Интернациональная (на участке от ул. Красный Путь до ул. Герцена);
– Орджоникидзе (на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной).
Непосредственно в День Победы, 9 мая, с 7:00 до 13:00 для проведения торжественного построения войск Омского гарнизона перекроют улицы:
– Красный Путь (на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);
– Чапаева (на участке от ул. Певцова до ул. Красный Путь);
– Коммунистическая (на участке от ул. Певцова до ул. Красный Путь);
– Интернациональная (на участке от ул. Красный Путь до ул. Герцена);
– Орджоникидзе (на участке от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);
– Ленина (на участке от ул. Интернациональной до площади Победы);
– Соборная площадь;
– Банковский переулок (на участке от ул. Певцова до Соборной площади);
– Ивана Алексеева (на участке от Соборной площади до ул. Красина);
– Тарская (на участке от ул. Ленина до ул. Красина).
Для объезда перекрытых участков омичам рекомендуют использовать улицы Фрунзе, Герцена, Булатова, Гусарова, Певцова, Партизанскую, Щербанева, Ленина, а также площадь Победы.