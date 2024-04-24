Автоледи даже не задумывалась, что ее беспечность может привести к трагедии. Штраф от ГИБДД помог посмотреть на это другими глазами.

Автоледи даже не задумывалась, что ее беспечность может привести к трагедии. Штраф от ГИБДД помог посмотреть на это другими глазами.

Сотрудники омской Госавтоинспекции установили и нашли автовладелицу, которая разрешила детям высунуться из люка во время поездки по городу. Видеоролик накануне появился в социальных сетях.

Нарушительницей оказалась 42-летняя омичка. На нее составили протокол по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля). Женщина заявила инспекторам, что высунуться из люка ее попросили дети, и она позволила им «пошалить». О том, что это может закончиться печально, автоледи даже не подумала.

Штраф заставил ее посмотреть на ситуацию другими глазами. Она пообещала не допускать таких правонарушений на дороге.