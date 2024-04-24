Омск-Информ
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·Происшествия

Автоледи даже не задумывалась, что ее беспечность может привести к трагедии. Штраф от ГИБДД помог посмотреть на это другими глазами.

Сотрудники омской Госавтоинспекции установили и нашли автовладелицу, которая разрешила детям высунуться из люка во время поездки по городу. Видеоролик накануне появился в социальных сетях.

Нарушительницей оказалась 42-летняя омичка. На нее составили протокол по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля). Женщина заявила инспекторам, что высунуться из люка ее попросили дети, и она позволила им «пошалить». О том, что это может закончиться печально, автоледи даже не подумала.

Штраф заставил ее посмотреть на ситуацию другими глазами. Она пообещала не допускать таких правонарушений на дороге.  

·Происшествия

Автоледи даже не задумывалась, что ее беспечность может привести к трагедии. Штраф от ГИБДД помог посмотреть на это другими глазами.

Сотрудники омской Госавтоинспекции установили и нашли автовладелицу, которая разрешила детям высунуться из люка во время поездки по городу. Видеоролик накануне появился в социальных сетях.

Нарушительницей оказалась 42-летняя омичка. На нее составили протокол по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля). Женщина заявила инспекторам, что высунуться из люка ее попросили дети, и она позволила им «пошалить». О том, что это может закончиться печально, автоледи даже не подумала.

Штраф заставил ее посмотреть на ситуацию другими глазами. Она пообещала не допускать таких правонарушений на дороге.  