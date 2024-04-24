Мальчик написал главе государства о том, что его клюшка сломалась, и попросил новую. Президент откликнулся.

Мальчик написал главе государства о том, что его клюшка сломалась, и попросил новую. Президент откликнулся.

Обращение на «горячую линию» президента РФ Владимира Путина помогло осуществить мечту юного хоккеиста из Омска. В одном из матчей у Семена Покидова сломалась клюшка, и мальчик попросил у главы государства новую.

– На мою клюшку наехали коньком, и она треснула. После Нового года я узнал, что можно написать Владимиру Владимировичу Путину и отправил на «горячую линию» сообщение, что у меня сломалась клюшка, и я хотел бы получить новую, – рассказал Семен. – Недели через две нам с мамой позвонили и сообщили, где можно забрать новую клюшку. Я очень рад, что Владимир Владимирович такой щедрый и добрый человек.

Подарок от президента России юному спортсмену вручил прославленный игрок «Авангарда», заслуженный тренер РФ Евгений Шастин.

- Очень приятно, что мне выпала такая миссия – вручить от имени нашего президента профессиональную хоккейную клюшку юному омичу. Уверен, что если президент обращает внимание и делает такие подарки нашим детям, мы от этого будем только сильнее! – отметил Евгений Шастин.

Семен Покидов также получил джерси детской команды из хоккейной школы Евгений Шастина. Сам мальчик с 8 лет играет в дворовой команде «Кристалл».