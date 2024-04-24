За каждым классом закрепили отдельный кабинет в Новотроицкой школе Омского района. На занятия ребят возят из центра отдыха «Буревестник» в Чернолучье.

За каждым классом закрепили отдельный кабинет в Новотроицкой школе Омского района. На занятия ребят возят из центра отдыха «Буревестник» в Чернолучье.

Школьники из Белгорода, прилетевшие в Омскую область по договоренности глав регионов, начали учиться. Занятия для них проводятся в Новотроицкой школе Омского района. С ребятами работают шесть местных педагогов и шесть учителей из Белгорода, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Глава ведомства Иван Кротт сегодня посетил Новотроицкую школу и лично проверил условия обучения и питания детей.

– За каждым классом закрепили отдельный кабинет, где школьники будут учиться до конца учебного года. Детям выдали учебники и канцелярские принадлежности, организовали подвоз, – сообщил министр. – Ребята очень рады, что вышли на очное обучение в школу. Договорились с педагогами и учениками, что на последний звонок высадим на территории Новотроицкой школы аллею в знак дружбы омских и белгородских школьников.

На учебу юные белгородцы ездят из центра детского и семейного отдыха «Буревестник» в Чернолучье, где для них организовано проживание и пятиразовое питание.

По договоренности между губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и его омским коллегой Виталием Хоценко в регион прибыли 97 школьников из Белгорода. Им организуют образовательную и познавательную программу.