С начала текущего года ветеринарный контроль для вывоза из страны в Омском аэропорту прошли 40 кошек и собак.

С начала текущего года ветеринарный контроль для вывоза из страны в Омском аэропорту прошли 40 кошек и собак.

Жители Омской области активно путешествуют с домашними питомцами, в том числе отправляются с ними на самолете в дальнее зарубежье. Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, в 2024 году ветеринарный контроль для вывоза из страны в Омском аэропорту прошли 40 кошек и собак.

Хозяева четвероногих летели с ними в такие страны, как Германия, Польша, Италия, Египет, Таиланд и Грузия.

Для путешествий с питомцем нужно внимательно изучить правила перевозки животных и ветеринарные требования, кроме того, необходимо посетить ветеринара, который сделает соответствующие отметки в документах. Без них в самолет не пустят.