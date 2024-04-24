В ближайшее время внедорожник появится в официальных дилерских центрах EXEED КЛЮЧАВТО Омск.

В ближайшее время внедорожник появится в официальных дилерских центрах EXEED КЛЮЧАВТО Омск.

Автомобильный бренд EXEED объявил о сотрудничестве с крупнейшим российским фестивалем по триатлону IRONSTAR, и неслучайно именно модель TXL была выбрана для участия в соревнованиях – внедорожник создан для уверенных в себе, амбициозных людей, которым не страшны никакие преграды на пути к своей цели.

Главные изменения коснулись интерьера, технологической части и версии с двигателем 2.0, которая теперь оснащена 8-ступенчатой автоматической коробкой передач собственного производства. Новый внедорожник с улучшенной управляемостью и маневренностью уверенно чувствует себя на любых видах покрытия, будь то трасса или сложный рельеф.

В четырех комплектациях нового EXEED TXL – Business, Prestige, Premium и Flagship – каждый найдет что-то свое. Все системы помощи водителю ADAS доступны покупателям топовой комплектации Flagship, а также впервые для этой модели появился проекционный дисплей, отображающий информацию о скорости, запасе хода и навигации.

Красные тормозные суппорты, 20-дюймовые диски, имеющие новый дизайн в топовой комплектации Flagship, обновленная радиаторная решетка подчеркивают спортивный характер внедорожника. Новым сиденьям, приборной панели, дверным картам и высококачественной аудиосистеме Lion Melody с 23 встроенными динамиками и системой активного шумоподавления добавляют еще больше комфорта в интерьере новой модели.

Стоимость нового EXEED TXL уже объявлена, а также не секрет, что владельцы этой модели получат гарантию 7 лет или 200 тыс. км пробега – это полюбившаяся многим «фишка» бренда!

Следите за новостями, чтобы узнать, когда новый EXEED TXL появится в официальных дилерских центрах EXEED КЛЮЧАВТО Омск!

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