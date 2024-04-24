Омск-Информ
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·Происшествия

Такое решение принял экипаж из-за повышенной вибрации левого двигателя.

Самолет, который вчера, 23 апреля, летел с Пхукета в Омск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Это пришлось сделать из-за повышенной вибрации левого двигателя. Решение принял экипаж. Об инциденте рассказали в Telegram-канале Aviainciden.

– В 15:42 экипаж доложил о повышенной вибрации левого двигателя, КВС принял решение произвести посадку на запасном аэродроме Толмачево. В 16:58 произведена благополучная посадка, – говорится в сообщении.

В Омск воздушное судно прибыло с 8-часовым опозданием.  

·Происшествия

Такое решение принял экипаж из-за повышенной вибрации левого двигателя.

Самолет, который вчера, 23 апреля, летел с Пхукета в Омск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Это пришлось сделать из-за повышенной вибрации левого двигателя. Решение принял экипаж. Об инциденте рассказали в Telegram-канале Aviainciden.

– В 15:42 экипаж доложил о повышенной вибрации левого двигателя, КВС принял решение произвести посадку на запасном аэродроме Толмачево. В 16:58 произведена благополучная посадка, – говорится в сообщении.

В Омск воздушное судно прибыло с 8-часовым опозданием.  