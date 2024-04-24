Сборные России и Белоруссии по хоккею сыграют на «G-Drive Арене» 6 мая. Билетов в продаже еще достаточно.

Сборные России и Белоруссии по хоккею сыграют на «G-Drive Арене» 6 мая. Билетов в продаже еще достаточно.

Омичи и гости города по-прежнему могут купить билеты на матч сборных России и Белоруссии, который состоится 6 мая на «G-Drive Арене». Игры такого уровня в Омске еще не проводились.

– На старте продаж билеты доступны от 490 рублей! Действует динамическое ценообразование, – сообщили в пресс-службе ХК «Авангард».

Стоит сказать, что билетов в продаже еще достаточно. Есть даже места в VIP-ложах. Но болельщикам стоит поторопиться, так как хорошие места разбирают. Также можно купить билеты на парковку.

Билеты можно приобрести:

На одну учетную запись можно приобрести 4 билета.

Стоит сказать, что в окончательный состав сборной России попал молодой защитник «Авангарда» Михаил Гуляев. Поэтому у омичей есть дополнительный интерес посмотреть этот матч.