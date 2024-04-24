Сборные России и Белоруссии по хоккею сыграют на «G-Drive Арене» 6 мая. Билетов в продаже еще достаточно.
Омичи и гости города по-прежнему могут купить билеты на матч сборных России и Белоруссии, который состоится 6 мая на «G-Drive Арене». Игры такого уровня в Омске еще не проводились.
– На старте продаж билеты доступны от 490 рублей! Действует динамическое ценообразование, – сообщили в пресс-службе ХК «Авангард».
Стоит сказать, что билетов в продаже еще достаточно. Есть даже места в VIP-ложах. Но болельщикам стоит поторопиться, так как хорошие места разбирают. Также можно купить билеты на парковку.
Билеты можно приобрести:
- на сайте KASSIR.RU;
- в Клиентском центре по адресу: ул. Ленина, 20;
- в кассе Арены;
- на сайте «G-Drive Арены».
На одну учетную запись можно приобрести 4 билета.
Стоит сказать, что в окончательный состав сборной России попал молодой защитник «Авангарда» Михаил Гуляев. Поэтому у омичей есть дополнительный интерес посмотреть этот матч.