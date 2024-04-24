Он проведет за решеткой год, если не обжалует приговор.

Он проведет за решеткой год, если не обжалует приговор.

Омский гарнизонный военный суд признал военнослужащего Омарасхаба Мусаева виновным в краже. В качестве наказания его решили отправить в колонию общего режима на год.

Как сообщили в пресс-службе суда, находясь в салоне красоты, мужчина воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, и похитил несколько упаковок парфюмерной воды. Ущерб превысил 6 тыс. рублей. Кроме этого, Мусаев выбил ногой окно торгового киоска в подземном переходе и забрал зарядные устройства и мобильный телефон стоимостью более 12 тыс. рублей.

Отметим, что приговор в законную силу пока не вступил. Военнослужащий может его обжаловать.