За это несовершеннолетним грозят штрафы и профилактические беседы с инспекторами ПДН.

За это несовершеннолетним грозят штрафы и профилактические беседы с инспекторами ПДН.

Сотрудники ДПС поймали в Омской области сразу двух подростков за рулем автомобилей. В Кировском округе 15-летний парень управлял ВАЗ-2109. Он проигнорировал требование об остановке и попытался сбежать, однако его задержали во дворе дома. Кроме подростка в салоне находились трое его друзей.

Еще один несовершеннолетний водитель ездил по деревне Красная Горка Омского района. Там без прав за руль сел 16-летний подросток.

На места задержаний обоих нарушителей пригласили родителей, которые не знали, что их дети водят машины. В их присутствии на парней составили протоколы. Инспекторы по делам несовершеннолетних собираются провести с ними профилактическую работу. Нарушителей также оштрафуют на суммы от 5 до 15 тыс. рублей.

Автомобили поместили на специализированную стоянку.