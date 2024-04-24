Дело в том, что мужчину уволили прежде, чем одежда износилась.

Дело в том, что мужчину уволили прежде, чем одежда износилась.

ГУ МЧС России по Омской области обратилось в суд, чтобы взыскать с жителя Горьковского района 3927 рублей за выданное форменное обмундирование. Суд это требование удовлетворил.

Как сообщает пресс-служба Горьковского райсуда, 1 января 2021 года мужчина устроился на работу пожарным спасателем. Ему выдали форму. Однако 5 декабря 2023 года горьковчанина уволили за грубое нарушение служебной дисциплины и потребовали взыскать деньги за выданное форменное обмундирование, неиспользованное в установленные сроки носки.

Отметим, что решение пока не вступило в законную силу. Его могут обжаловать обе стороны.