Омск-Информ
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·Происшествия

Следователи считают, что причиной преступления стала ссора.
На 22-летнего жителя Омской области завели уголовное дело об убийстве 29-летнего знакомого.Преступление произошло 21 апреля в райцентре Седельниково.
Как сообщили в следственном комитете, парни выпивали в ограде дома по улице Горького, поссорились, и младший ударил старшего ножом в грудь. Когда на место приехала скорая, раненый парень уже умер.
Отметим, что 22–летний сельчанин уже нарушал закон. Следователи изъяли с места преступления нож и задержали подозреваемого. Его заключили под стражу на время следствия.
·Происшествия

Следователи считают, что причиной преступления стала ссора.
На 22-летнего жителя Омской области завели уголовное дело об убийстве 29-летнего знакомого.Преступление произошло 21 апреля в райцентре Седельниково.
Как сообщили в следственном комитете, парни выпивали в ограде дома по улице Горького, поссорились, и младший ударил старшего ножом в грудь. Когда на место приехала скорая, раненый парень уже умер.
Отметим, что 22–летний сельчанин уже нарушал закон. Следователи изъяли с места преступления нож и задержали подозреваемого. Его заключили под стражу на время следствия.