Омск-Информ
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·Общество

Около 200 жителей региона получат от 10 до 100 тыс. рублей.
Пострадавшим от весеннего паводка жителям Омской области сегодня начали перечислять компенсации. Об этом рассказал в своем ТГ-канале губернатор Виталий Хоценко.
Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все пострадавшие, по 50 тыс. рублей заплатят тем, кто частично лишился имущества, по 100 тыс. рублей выплатят жителям региона, чье имущество пострадало полностью. 
Деньги  получат 200 человек в Марьяновском, Русско-Полянском, Большереченском, Нововаршавском, Омском и Павлоградском районах. На эти цели из резервного фонда выделили более 12 млн рублей.
·Общество

Около 200 жителей региона получат от 10 до 100 тыс. рублей.
Пострадавшим от весеннего паводка жителям Омской области сегодня начали перечислять компенсации. Об этом рассказал в своем ТГ-канале губернатор Виталий Хоценко.
Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все пострадавшие, по 50 тыс. рублей заплатят тем, кто частично лишился имущества, по 100 тыс. рублей выплатят жителям региона, чье имущество пострадало полностью. 
Деньги  получат 200 человек в Марьяновском, Русско-Полянском, Большереченском, Нововаршавском, Омском и Павлоградском районах. На эти цели из резервного фонда выделили более 12 млн рублей.