До этого времени в регионе будет действовать особый противопожарный режим.
Особый противопожарный режим в Омске продлится примерно до 20 июня. Об этом рассказал руководитель Главного управления МЧС России по Омской области Владислав Колодинский.
– Очень много людей уверены в своих силах, которые считают, что могут обладать стихией, а огонь – это стихия, и достаточно жесткая стихия. Поверьте, не надо этого делать. Уже есть горький опыт у нас не только в Российской Федерации, в мире, у нас и в Омской области. Целыми деревнями сгорали, вроде как бы уверенные люди, и вода рядом, и бочка на кирпичах. Введен особый противопожарный режим, никакого сжигания, никаких шашлыков. Где-то ориентировочно до 20 июня, – отметил Колодинский в эфире ГТРК «Иртыш».
Напомним, противопожарный режим в регионе введен с 15 апреля. Он вводит множество ограничений, включая запрет на посещение лесов.