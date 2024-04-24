Мужчина украл два мешка орехов из припаркованной «газели» и решил продать их в овощные киоски.

Мужчина украл два мешка орехов из припаркованной «газели» и решил продать их в овощные киоски.

К полицейским обратился 35-летний житель Кировского округа. Он рассказал, что оставил свою «газель» во дворе дома на улице 70 лет Октября. На следующий день он заметил, что из машины пропали два мешка грецких орехов, блок кондиционера, солнцезащитные очки и банка с монетами. Материальный ущерб омич оценил в 45 тыс. рублей.

- Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Омской области просмотрели записи с камер видеонаблюдения и узнали в похитителе неоднократно судимого мужчину. Злоумышленника задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции, - рассказали в полиции.

Преступник рассказал, что 20 кг орехов он продал в овощные павильоны на Левобережье. С этого он смог выручить 2 тыс. рублей. Кондиционер омич отвез в свой гараж, а похищенные деньги потратил.

Теперь на мужчину заведено уголовное дело за кражу.