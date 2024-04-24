Осадки будут идти сразу несколько дней.

Осадки будут идти сразу несколько дней.

Согласно прогнозам открытых интернет-источников, потепление придет в Омскую область уже в выходные. В субботу, 27 апреля, днем столбик термометра будет держаться на отметке +15, ночью похолодает до +3.

В воскресенье, 28 апреля, днем воздух прогреется до +18, ночью температура опустится до +5. Также в этот день пройдет дождь.

Следующая рабочая неделя начнется с потепления до +19. Однако в этот и последующие дни в регионе прогнозируются дожди.