В минувший понедельник горожане стояли в пробках на проспекте Мира, который начали ремонтировать в часы пик. Вмешался губернатор.

В минувший понедельник горожане стояли в пробках на проспекте Мира, который начали ремонтировать в часы пик. Вмешался губернатор.

Мэр Омска Сергей Шелест поделился в своем телеграм-канале фотографиями ночного ремонта проспекта Мира. Накануне глава региона Виталий Хоценко потребовал от градоначальника перевести работы на ночной график, чтобы не создавать пробки. На дорожные заторы из-за ремонта дорог накануне жаловались омичи.

– После вчерашнего объезда с главой региона во избежание утренних пробок перевели глобальные ремонтные работы на дорогах в ночной режим, – сообщил мэр.

На фотографиях, выложенных мэром, запечатлен самосвал, асфальтоукладчик и несколько дорожных рабочих.