В минувшем сезоне Данил Сыслов провел 45 матчей за «Омских Ястребов» и набрал 7 очков. В следующем сезоне он попробует пробиться в основную команду.

В минувшем сезоне Данил Сыслов провел 45 матчей за «Омских Ястребов» и набрал 7 очков. В следующем сезоне он попробует пробиться в основную команду.

ХК «Авангард» продлил контракт с 19-летним защитником Данилом Сысловым. Двустороннее соглашение с игроком обороны рассчитано на сезон. При этом перспективный хоккеист, выступавший за команду МХЛ «Омские Ястребы», сможет играть и за основную команду, и за «молодежку».

За последние три сезона Сыслов провел 128 матчей в составе «Омских Ястребов». В последнем из них защитник отыграл 45 матчей и набрал 7 очков по системе «гол+пас».