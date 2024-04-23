Почти каждый десятый житель города вынужден ходить более 500 метров до ближайшей остановки общественного транспорта. Это худший результат среди городов-миллионников.

Почти каждый десятый житель города вынужден ходить более 500 метров до ближайшей остановки общественного транспорта. Это худший результат среди городов-миллионников.

Аналитическая компания Marketing Logic составила рейтинг российских городов-миллионников по доступности инфраструктуры общественного транспорта. Из 16 городов с населением более 1 млн человек Омск занял последнее место. Почти каждому десятому омичу нужно идти более 500 метров до ближайшей остановки общественного транспорта.

В своем исследовании аналитики использовали информацию Росстата, собственной витрины данных и геоинформационных технологий. Расчеты велись в геоинформационной системе Atlas: платформа выделила все зоны доступности в радиусах 500 и 1000 м от каждой остановки, а затем специалисты посчитали долю жителей, живущих в этих зонах доступности. Города ранжированы по этому параметру.

Как отметили авторы исследования, первое место занял Санкт-Петербург, где 98,46 % жителей доступны остановки до 500 метров. Далее идут Ростов-на-Дону (95 %) и Екатеринбург (94,85 %). Москва заняла 7-е место (для 93,49 % жителей столицы) ближайшая остановка находится не дальше 500 метров от дома. Аутсайдеры рейтинга – Воронеж (90,99 %), Казань (90,77 %) и Омск (90,54 %).

– В целом, как показывает наше исследование, инфраструктура общественного транспорта, если мы говорим о пешеходной доступности остановок, очень хорошо развита. Мы практически не видим городов с доступностью меньше 90 %, т.е. для подавляющего большинства горожан остановки находятся в 500 метрах и ближе, – отметил управляющий партнер и генеральный директор Marketing Logic Дмитрий Галкин.

При этом сетка дорог и остановки – это только два из необходимых условий, важен сам транспорт, его расписание, регулярность, удобство оплаты. В Омске и с этим большие проблемы.