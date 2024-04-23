Омск-Информ
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·Происшествия

Автомобиль «Тойота Спринтер» воспламенился на улице 10 лет Октября. Машина сгорела почти дотла.

Сегодня около 17:30 на улице 10 лет Октября в центре Омска загорелся автомобиль «Тойота Спринтер». На место происшествия вызвали сотрудников МЧС, но тушить им было уже особо нечего – машина сгорела дотла.

Как сообщили в областной прокуратуре, в результате пожара в больницу с ожогами были доставлены водитель иномарки и его 30-летний пассажир.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия по выяснению обстоятельств инцидента.

·Происшествия

Автомобиль «Тойота Спринтер» воспламенился на улице 10 лет Октября. Машина сгорела почти дотла.

Сегодня около 17:30 на улице 10 лет Октября в центре Омска загорелся автомобиль «Тойота Спринтер». На место происшествия вызвали сотрудников МЧС, но тушить им было уже особо нечего – машина сгорела дотла.

Как сообщили в областной прокуратуре, в результате пожара в больницу с ожогами были доставлены водитель иномарки и его 30-летний пассажир.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия по выяснению обстоятельств инцидента.