Глава региона и руководитель федерального агентства подписали пятилетний план развития дорожной деятельности в Омской области.

Глава региона и руководитель федерального агентства подписали пятилетний план развития дорожной деятельности в Омской области.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков подписали допсоглашение к меморандуму о развитии автомобильных дорог региона на период 2024–2028 годов.

В документе, в частности, указан перечень предстоящих работ и объемы их финансирования. К примеру, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2025 году в Омской области запустят интеллектуальную транспортную систему, а к 2030 году количество камер фотовидеофиксации нарушений ПДД увеличится в 2,5 раза.

– В 2024 году планируется выполнить ремонт и капитальный ремонт 108 км дорог регионального и 15 км дорог местного значения, ввести после строительства и реконструкции 20 км дорог регионального и 5 км местного значения, завершить капитальный ремонт Ленинградского моста в городе Омске, – сообщили в правительстве региона.

Также в регионе будут ремонтировать дороги так называемой опорной сети. За пять лет власти намерены отремонтировать свыше 500 км дорог, построить и реконструировать 38,8 км магистралей, а также привести в нормативное состояние около 1500 метров различных мостов.

Добавим, что основными показателями пятилетней программы развития дорожной деятельности в регионе является приведение доли дорог регионального и межмуниципального значения в нормативное состояние, к 2028 году в рамках программных мероприятий планируется увеличить протяженность дорог до 937,1 км и довести показатель до 54,5 %.