Выпускник Омской академии МВД Сергей Артеменко с 2007 по 2020 год служил в следственных органах Омской области. В соседний регион он попал «транзитом» через Дальний Восток.

Выпускник Омской академии МВД Сергей Артеменко с 2007 по 2020 год служил в следственных органах Омской области. В соседний регион он попал «транзитом» через Дальний Восток.

Заместителем руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области назначен выходец из Омска, подполковник юстиции Сергей Артеменко. Соответствующий приказ подписал глава федерального Следкома Александр Бастрыкин.

Артеменко в 2006 году окончил Омскую академию МВД, в следственных органах региона трудился с 2007 по 2020 год, в частности, возглавлял следственный отдел по Октябрьскому округу Омска. Последние четыре года работал на Дальнем Востоке, в следственном управлении СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Руководил следственным отделом по городам Бикин и Комсомольск-на-Амуре, с августа 2021 по апрель 2024 года занимал должность руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Отметим, что до июля 2023 года в Хабаровске проходил службу нынешний руководитель новосибирского управления СКР генерал-лейтенант юстиции Евгений Долгалев.