Омск-Информ
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·Общество

В Усть-Ишимском районе нашли множество нарушений в обустройстве минерализованных полос.
Прокурор Усть-Ишимского района Михаил Кузюков проверил готовность нескольких населенных пунктов к началу пожароопасного периода. Оказалось, что большая часть минерализованных полос возле деревень Ашеваны, Тюрметяки, Летние, поселка Южный и села Усть-Ишим находятся в неудовлетворительном состоянии. Их необходимо очистить от мусора и травы, а в некоторых местах и вовсе создать вновь.
Надзорное ведомство объявило главам сельских поселений предостережения о недопустимости нарушения закона. 
Прокуратура взяла на контроль обустройство минерализованных полос, отметили в надзорном ведомстве.
·Общество

В Усть-Ишимском районе нашли множество нарушений в обустройстве минерализованных полос.
Прокурор Усть-Ишимского района Михаил Кузюков проверил готовность нескольких населенных пунктов к началу пожароопасного периода. Оказалось, что большая часть минерализованных полос возле деревень Ашеваны, Тюрметяки, Летние, поселка Южный и села Усть-Ишим находятся в неудовлетворительном состоянии. Их необходимо очистить от мусора и травы, а в некоторых местах и вовсе создать вновь.
Надзорное ведомство объявило главам сельских поселений предостережения о недопустимости нарушения закона. 
Прокуратура взяла на контроль обустройство минерализованных полос, отметили в надзорном ведомстве.