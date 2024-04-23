Проект должен стать аналогом федерального образовательного центра «Сириус».

Проект должен стать аналогом федерального образовательного центра «Сириус».

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус 55» должен стать аналогом федерального образовательного центра «Сириус». Проект создается по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

23 апреля губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание Попечительского совета центра, который планируется запустить с сентября 2024 года.

– Мы приняли план нашей работы, утвердили ключевые направления деятельности регионального центра, положения об экспертном совете и его состав, а также о правилах и критериях отбора учащихся на образовательные программы центра. Наш «Сириус 55» в будущем должен стать аналогом федерального Образовательного центра «Сириус». Мы уже используем его наработки и методики, активно взаимодействуем с ним, организуя участие наших школьников в интенсивных профильных программах. Мы также заинтересованы в подготовке специалистов регионального центра по программам повышения квалификации на площадке Образовательного центра «Сириус 55», – отметил Хоценко.

На данный момент в региональном центре уже сформирован годовой календарный план образовательных программ по различным направлениям, таким как «Наука», «Спорт» и «Искусство». Важно отметить, что в рамках этих программ также предусмотрено использование дистанционных технологий. Центр получил лицензию на осуществление образовательной деятельности. «Сириус 55» будет сотрудничать с омскими вузами для использования их образовательных и спортивных площадок.

Заместитель руководителя Образовательного Фонда «Талант и успех» – директор департамента науки Антон Гусев отметил, что выполненные задачи являются важными вехами для формирования регионального центра как системообразующего элемента в сфере образования региона. Целью проекта является преодоление дефицитов в работе с одаренными детьми, а также создание единого образовательного, учебно-методического и информационно-аналитического центра.

- Проделана большая работа. Важно, что уже стартовали профильные программы, которые уже охватили несколько сотен школьников Омской области. Отмечу, что центр берёт на себя функции координатора внутри региона ключевых мероприятий, начиная с комплекса проектов «Большие вызовы», которые проводятся федеральным «Сириусом», и вплоть до этапов всероссийской олимпиады школьников. Это путь к тому, что региональный центр станет региональной площадкой развития талантов, координирующей все представленные в регионе ресурсы. Уверен, что региональный центр вместе со всей отраслью поможет выйти на новый уровень качества образования и качества кадров, - рассказал Антон Гусев.

Реализация ключевых направлений работы центра будет осуществляться в формате регулярных занятий, мастер-классов, тренингов и других образовательных мероприятий. Одной из главных целей «Сириуса 55» является помощь одаренным детям и молодежи в их развитии, а также подготовка их к успешной реализации своих талантов и способностей в будущем.