Омск-Информ
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·Общество

Подрядчик начал разрабатывать проект здания, которое планируют построить к осени 2025 года.
В Омске началось проектирование школы, которую построят в Одесском. Как она будет выглядеть снаружи, показал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
– Школа в Одесском очень нужна, об этом говорили и жители на встрече во время рабочей поездки, – напомнил глава региона.
По данным госзакупок, проект обойдется бюджету в 21,7 млн рублей. Инженерные изыскания и подготовку проектной документации выполнит компания «Сибгорпроект».
Как сообщалось ранее, построить школу планируют к сентябрю 2025 года. Она будет рассчитана на 550 мест.
·Общество

Подрядчик начал разрабатывать проект здания, которое планируют построить к осени 2025 года.
В Омске началось проектирование школы, которую построят в Одесском. Как она будет выглядеть снаружи, показал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
– Школа в Одесском очень нужна, об этом говорили и жители на встрече во время рабочей поездки, – напомнил глава региона.
По данным госзакупок, проект обойдется бюджету в 21,7 млн рублей. Инженерные изыскания и подготовку проектной документации выполнит компания «Сибгорпроект».
Как сообщалось ранее, построить школу планируют к сентябрю 2025 года. Она будет рассчитана на 550 мест.