Сейчас в аварийной многоэтажке проживает 190 человек. Их должны были расселить, однако мэрия города никаких мер не предпринимала. Вмешалась прокуратура.

Сейчас в аварийной многоэтажке проживает 190 человек. Их должны были расселить, однако мэрия города никаких мер не предпринимала. Вмешалась прокуратура.

Прокуратура нашла еще один аварийный многоквартирный дом в Омске. Он находится на улице Магистральной, 47а, и подлежит сносу. Как заявили в пресс-службе надзорного ведомства, сейчас в многоэтажке проживают 190 омичей. Их должны были расселить, но мэрия города никаких мер не предпринимает.

– Состояние дома оценивается как аварийное, имеются повреждения и деформации конструктивных элементов, свидетельствующие об исчерпании несущей способности и опасности обрушения. Выводы подтверждаются специализированной организацией, проводившей обследование дома. Несмотря на имеющуюся угрозу жизни и здоровью жильцов дома администрация города не принимает должных мер по их расселению, – добавили в областной прокуратуре.

Надзорному ведомству пришлось направить в суд иск с требованием обязать орган местного самоуправления расселить жильцов дома. Фемида полностью встала на сторону прокуратуры.