Территории, который сейчас выбирают жители региона, преобразят уже в 2025 году.

Территории, который сейчас выбирают жители региона, преобразят уже в 2025 году.

В Омской области продолжается голосование за территории для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году в голосовании представлено 29 территорий в Омске, Калачинске, Исилькуле, Таре и поселке Красный Яр Любинского района. Свой выбор сделали уже более 120 тысяч жителей региона.

– Проект инициирован президентом Владимиром Путиным и уникален тем, что вовлекает жителей региона в решение важных вопросов создания комфортных условий для жизни и отдыха граждан всех возрастов и интересов. Более 120 тысяч жителей города и области уже проголосовали за проекты благоустройства на 2025 год, – отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Проголосовать может любой омич старше 14 лет до 30 апреля на платформе 55.gorodsreda.ru. Там же можно следить за реализацией победивших проектов благоустройства. Сделать выбор помогают и волонтеры, которые работают на информационных точках в городских торговых комплексах и на общественных территориях.