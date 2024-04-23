Там можно возвести как дома, так и парковку для автомобилей или магазин.

Там можно возести как дома, так и парковку для автомобилей или магазин.

Пустующий участок площадью 1185 кв. м на Булатова по соседству с частными домами № 71 и 73 отдают под застройку. Владелец выставил его на продажу за 23,9 млн рублей.

На участке разрешается построить малоэтажные многоквартирные дома или автостоянки, медицинские центры, объекты образования и просвещения, культурно-досуговой деятельности, делового управления, магазины, банки, гостиницы и общепит. Напротив уже строят новый жилой комплекс.

Согласно публичной кадастровой карте стоимость этого участка составляет 4,93 млн рублей.