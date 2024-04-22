Жители пожаловались на разбитое стекло павильона на остановке «Звездная». Мэрия обещает его заменить.

Жители пожаловались на разбитое стекло павильона на остановке «Звездная». Мэрия обещает его заменить.

Вандалы разгромили еще одну остановку в Омске. На сей раз от рук неизвестных пострадал павильон на остановке «Звездная» на Левобережье. У него разбили одно из боковых стекол.

Как заявили в городской администрации, битое стекло уберут сотрудники дорожных служб. Новое поставят, когда придут стекла подходящего размера.

Остановочные павильоны в Омске часто становятся объектами посягательств вандалов. Тех, кто громит теплые остановки, находят по записям с камер видеонаблюдения. Обычные павильоны в этом смысле часто беззащитны.

Фото: ЧП Омск