Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Жители пожаловались на разбитое стекло павильона на остановке «Звездная». Мэрия обещает его заменить.

Вандалы разгромили еще одну остановку в Омске. На сей раз от рук неизвестных пострадал павильон на остановке «Звездная» на Левобережье. У него разбили одно из боковых стекол.

Как заявили в городской администрации, битое стекло уберут сотрудники дорожных служб. Новое поставят, когда придут стекла подходящего размера.

Остановочные павильоны в Омске часто становятся объектами посягательств вандалов. Тех, кто громит теплые остановки, находят по записям с камер видеонаблюдения. Обычные павильоны в этом смысле часто беззащитны.

Фото: ЧП Омск

·Происшествия

Жители пожаловались на разбитое стекло павильона на остановке «Звездная». Мэрия обещает его заменить.

Вандалы разгромили еще одну остановку в Омске. На сей раз от рук неизвестных пострадал павильон на остановке «Звездная» на Левобережье. У него разбили одно из боковых стекол.

Как заявили в городской администрации, битое стекло уберут сотрудники дорожных служб. Новое поставят, когда придут стекла подходящего размера.

Остановочные павильоны в Омске часто становятся объектами посягательств вандалов. Тех, кто громит теплые остановки, находят по записям с камер видеонаблюдения. Обычные павильоны в этом смысле часто беззащитны.

Фото: ЧП Омск