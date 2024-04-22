Показатель глубины переработки нефти на Омском НПЗ достиг рекордного максимума.

Показатель глубины переработки нефти на Омском НПЗ достиг рекордного максимума.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики и главный редактор информационного центра «ИнфоТЭК» Александр Фролов представил свой обзор, посвященный модернизации российских НПЗ. По словам эксперта, техническое перевооружение предприятий началось еще в 90-х годах, однако проходило оно локально. Массово модернизировать нефтеперерабатывающие заводы начали только с 2010 года.

С 2011 года в стране стартовала государственная программа по модернизации. В рамках ее реализации было введено в эксплуатацию 78 нефтеперерабатывающих установок. После их количество увеличилось до 110.

Фролов отметил, что средний показатель глубины переработки нефти на предприятиях после проведенных улучшений вырос до 85 %. При этом на Омском НПЗ показатель достиг рекордного максимума.

– Некоторые наши заводы значительно превысили эти показатели и уже демонстрируют глубину переработки почти 100 %. Это один из наших крупнейших заводов – омский. Есть заводы, у которых средние показатели ниже, но общая тенденция – к увеличению, – заявил Фролов.

Для того чтобы достичь таких показателей, на ОНПЗ провели масштабную модернизацию. Она привела к росту выпуска светлых продуктов из прежнего объема сырья. Также перевооружение предприятия помогло добиться самого высокого показателя глубины переработки в мире.

– Омский НПЗ завершил масштабную модернизацию производства. За счет реализации самых современных технологических решений мы увеличили глубину переработки нефти практически до 100 %. В результате ОНПЗ обеспечил рост выпуска высококачественной продукции – дизельного топлива, бензина и авиационного керосина, – рассказал генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.

Первый этап модернизации предполагал строительство новых установок, которые позволили ОНПЗ перейти на выпуск топлива пятого экологического класса. Во время второго этапа на заводе установили комплекс глубокой переработки нефти.