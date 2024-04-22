Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание случилось в лесу в 6 километрах от райцентра Крутинка. 
Сегодня в Омской области произошел первый лесной пожар. Возгорание случилось в 6 километрах от райцентра Крутинка. В ГУ лесного хозяйства Омской области рассказали, что огонь перебросился на лес со стихийной свалки.
– Эта свалка находится прямо рядом с лесом, и никакие минполосы не мешают ветру перенести в лес горящие бумажки и другой мусор. Не пополняйте стихийные свалки, не свозите на них бытовой или строительный мусор, не поджигайте их – все это может привести к большой беде, – отметили в ведомстве.
Общая площадь возгорания составила 0,2 га. Огонь быстро удалось потушить работникам Крутинского лесхоза. Деревья не пострадали.
Сообщить о возгорании в лесах можно по телефону 8-800-100-94-00.
·Происшествия

Возгорание случилось в лесу в 6 километрах от райцентра Крутинка. 
Сегодня в Омской области произошел первый лесной пожар. Возгорание случилось в 6 километрах от райцентра Крутинка. В ГУ лесного хозяйства Омской области рассказали, что огонь перебросился на лес со стихийной свалки.
– Эта свалка находится прямо рядом с лесом, и никакие минполосы не мешают ветру перенести в лес горящие бумажки и другой мусор. Не пополняйте стихийные свалки, не свозите на них бытовой или строительный мусор, не поджигайте их – все это может привести к большой беде, – отметили в ведомстве.
Общая площадь возгорания составила 0,2 га. Огонь быстро удалось потушить работникам Крутинского лесхоза. Деревья не пострадали.
Сообщить о возгорании в лесах можно по телефону 8-800-100-94-00.