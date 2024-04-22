Всего отремонтируют 9 городских дорог. На работы потратят более 712 млн рублей.

Всего отремонтируют 9 городских дорог. На работы потратят более 712 млн рублей.

В Омске подрядные организации приступили к ремонту 9 дорог, 6 из них будут отремонтированы по всей протяженности. Это станут улицы 60 лет Победы, 6-я Шинная, Коммунальная, Волочаевская, Омская, а также Театральная площадь и мост имени 60-летия ВЛКСМ. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, работы планируют завершить уже в этом году.

Так, на улице 6-я Шинная уложат новый асфальт, заменят бордюры, отремонтируют тротуары, установят новые дорожные знаки и светофоры, а также нанесут разметку. Работы выполняет подрядная организация СПК «Дорстрой». Сумма контракта составила более 37 млн рублей. Кроме того, продолжается ремонт улицы Омской. Сейчас работы идут в ночное время. На объекте снимают старый слой асфальта. Также начались подготовительные работы на улице Заозерной и в районе развязки на улице 60 лет Победы.

– Качество производимого ремонта в ежедневном режиме отслеживают специалисты стройконтроля. Контракты не будут считаться исполненными в случае обнаружения каких-либо дефектов. Они должны устраняться прямо по ходу работ, – отметил Шелест.

Общая сумма контрактов составила более 712 млн рублей.