Омск-Информ
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·Общество

Работы продлятся несколько часов, и к концу дня аттракцион снова запустят.
Сегодня работу «Колеса обозрения» на «Зеленом острове» в Омске временно приостановили. Аттракцион закрыли на полное техническое обслуживание.
Как сообщили в парке «Вокруг света», техобслуживание плановое.
Отметим, что колесо снова начнет работать уже сегодня вечером.
·Общество

Работы продлятся несколько часов, и к концу дня аттракцион снова запустят.
Сегодня работу «Колеса обозрения» на «Зеленом острове» в Омске временно приостановили. Аттракцион закрыли на полное техническое обслуживание.
Как сообщили в парке «Вокруг света», техобслуживание плановое.
Отметим, что колесо снова начнет работать уже сегодня вечером.