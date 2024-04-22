Омск-Информ
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·Общество

Такое поручение дал губернатор Виталий Хоценко. 
Губернатор Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест проехались по городским дорогам и заметили пробку из-за ремонта улицы Красный Путь. Чтобы избежать заторов, глава региона велел перенести проведение всех капитальных ремонтных работ на ночное время.
– Поручил перевести все капитальные ремонтные работы на ночной график, чтобы не создавать неудобства нашим жителям, – заявил Хоценко.
Также губернатор велел ускорить работы по нанесению разметки и ямочному ремонту. Он отметил, что для этого у города есть все необходимые ресурсы.
·Общество

Такое поручение дал губернатор Виталий Хоценко. 
Губернатор Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест проехались по городским дорогам и заметили пробку из-за ремонта улицы Красный Путь. Чтобы избежать заторов, глава региона велел перенести проведение всех капитальных ремонтных работ на ночное время.
– Поручил перевести все капитальные ремонтные работы на ночной график, чтобы не создавать неудобства нашим жителям, – заявил Хоценко.
Также губернатор велел ускорить работы по нанесению разметки и ямочному ремонту. Он отметил, что для этого у города есть все необходимые ресурсы.