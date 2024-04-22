Запись потасовки появилась в соцсетях. В драке пострадал только один парень, но он получил небольшие травмы.

Запись потасовки появилась в соцсетях. В драке пострадал только один парень, но он получил небольшие травмы.

12 апреля на улице Кирова возле торгового центра «Триумф» произошла массовая драка. Видеозапись, на которую попала потасовка, появилась в соцсетях.

– На Кирова, 47а, молодые ребята толпой избили одного человека, – рассказал автор поста.

В полиции уточнили, что в результате драки легкие травмы получил 21-летний парень. Проводится проверка.