Омск-Информ
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·Происшествия

Омичу не понравилось, что мать начала его упрекать.
Следственный комитет завел на 42-летнего омича уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. По версии правоохранителей, мужчина причинил смертельные травмы своей 61-летней матери.
Преступление произошло в квартире дома на улице Крутогорской 15 апреля. Мать и сын выпивали, женщина начала упрекать мужчину, и тот набросился на нее с кулаками. От травм пенсионерка скончалась 18 апреля.
На время следствия ее сына заключили под стражу. Как сообщили в СК, ранее он уже нарушал закон.
·Происшествия

Омичу не понравилось, что мать начала его упрекать.
Следственный комитет завел на 42-летнего омича уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. По версии правоохранителей, мужчина причинил смертельные травмы своей 61-летней матери.
Преступление произошло в квартире дома на улице Крутогорской 15 апреля. Мать и сын выпивали, женщина начала упрекать мужчину, и тот набросился на нее с кулаками. От травм пенсионерка скончалась 18 апреля.
На время следствия ее сына заключили под стражу. Как сообщили в СК, ранее он уже нарушал закон.