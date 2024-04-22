Омск-Информ
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·Общество

Батареи остаются теплыми, потому что синоптики спрогнозировали новое похолодание.
Министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко пояснил, почему несмотря на потепление в Омске пока не отключают отопление. Причина кроется в мимолетности этого тепла.
– По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в регионе будет сохраняться неустойчивый характер погоды. Напоминаю, что решение об окончании отопительного периода устанавливают органы местного самоуправления самостоятельно, исходя из погодных условий, – написал сегодня Шнипко в своем телеграм-канале.
По правилам, отопительный период завершится, когда среднесуточная температура воздуха будет стабильно выше 8 градусов. Отметим, что в прошлом году отключать отопление в городе начали 3 мая.
Отметим, что вчера в Омской области температура побила 100-летний рекорд. В одном из районов она поднялась до 30 градусов.
·Общество

Батареи остаются теплыми, потому что синоптики спрогнозировали новое похолодание.
Министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко пояснил, почему несмотря на потепление в Омске пока не отключают отопление. Причина кроется в мимолетности этого тепла.
– По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в регионе будет сохраняться неустойчивый характер погоды. Напоминаю, что решение об окончании отопительного периода устанавливают органы местного самоуправления самостоятельно, исходя из погодных условий, – написал сегодня Шнипко в своем телеграм-канале.
По правилам, отопительный период завершится, когда среднесуточная температура воздуха будет стабильно выше 8 градусов. Отметим, что в прошлом году отключать отопление в городе начали 3 мая.
Отметим, что вчера в Омской области температура побила 100-летний рекорд. В одном из районов она поднялась до 30 градусов.