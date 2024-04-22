Минимально продавец готов отдать по 30 электросамокатов. Стоимость одного составит 35 тыс. рублей.

Минимально продавец готов отдать по 30 электросамокатов. Стоимость одного составит 35 тыс. рублей.

В Омске на продажу выставили кикшеринговый сервис по аренде электросамокатов. Он состоит из 94 транспортных средств фирмы Сity-bird SН2. Минимально продавец готов отдать по 30 электросамокатов. Стоимость одного составит 35 тыс. рублей.

– Дeйствующий шеpинг caмoкaтoв от крупнейшeй федеральнoй кoмпании LITE, cамoкaты на линии, ceйчас рабoтaют. Нaлажены все бизнeс-пpоцеcсы. Выpучка будет подтвepждаться ежедневнo в peжиме oнлaйн. Pacходы пpозpaчны. Пpибыль ежедневна, – говорится в объявлении.

Продавец отмечает, что все самокаты оборудованы современными противоугонными системами и готовы к эксплуатации. Транспорт способен развивать скорость 25–30 км/ч.

Вместе с парком самокатов новому владельцу передадут группу в соцсетях и новые электрозамки. Покупатель может приобрести парк и разместить его в другом городе.