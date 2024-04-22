За выходные пожарные тушили 8 крупных возгораний травы. В одном случае была угроза перехода огня на жилые дома.

За выходные пожарные тушили 8 крупных возгораний травы. В одном случае была угроза перехода огня на жилые дома.

В Омской области вместе с потеплением стала массово гореть трава. В региональном МЧС сообщили сразу о восьми возгораниях, произошедших в выходные.

В субботу траву и камыш трижды тушили в Кировском округе – в районе улиц Рокоссовского, Малая Островская и 3-я Островская. В последнем случае была угроза перехода огня на жилые дома. Площадь пожара составила 1200 кв. м.

Также множественные очаги возгорания были в поселке Загородном и в селе Береговом Нововаршавского района. В Загородном сгорело 10 тыс. кв. м травы.

Еще три пожара произошли вчера. Трава горела в 900 метрах от деревни Вперед Омского района и в деревне Ракитинке этого же района. А вечером пожарным снова пришлось выезжать на улицу Рокоссовского, где горел камыш.

К счастью, во всех случаях огонь никуда не перекинулся и не наделал много бед.