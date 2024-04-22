Омск-Информ
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·Общество

Перевозчик не подготовил все необходимые документы на товар и получил штраф.
Вчера, 21 апреля, сотрудники регионального Россельхознадзора предотвратили попытку вывоза из Омской области партии яиц. Груз в количестве 1400 штук хотели вывезти в город Булаево в Казахстане.
– На груз предоставлены товарно-транспортные документы, однако ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для перемещения через границу, отсутствовал, – рассказали в ведомстве.
Автомобиль, в котором перевозились яйца, был задержан, а сам перевозчик привлечен к административной ответственности за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил. Груз вернули на территорию региона.
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·Общество

Перевозчик не подготовил все необходимые документы на товар и получил штраф.
Вчера, 21 апреля, сотрудники регионального Россельхознадзора предотвратили попытку вывоза из Омской области партии яиц. Груз в количестве 1400 штук хотели вывезти в город Булаево в Казахстане.
– На груз предоставлены товарно-транспортные документы, однако ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для перемещения через границу, отсутствовал, – рассказали в ведомстве.
Автомобиль, в котором перевозились яйца, был задержан, а сам перевозчик привлечен к административной ответственности за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил. Груз вернули на территорию региона.
1262