Он может лишиться свободы на 5 лет за то, что помог обмануть сельчанина.

Он может лишиться свободы на 5 лет за то, что помог обмануть сельчанина.

Прокуратура направила в суд уголовное дело очередного курьера телефонных мошенников. На этот раз судить будут 21-летнего жителя Калачинска.

По версии следствия, мошенники пугали жителей региона тем, что их родственники спровоцировали ДТП и им нужны деньги на компенсацию вреда пострадавшим. Таким образом 200 тыс. рублей лишился житель райцентра Оконешниково. Парень, забиравший деньги, перевел их на счета мошенников за небольшой процент.

Отметим, что молодой человек признал свою вину. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.