Во время следствия он сбежал и даже некоторое время скрывался в другом регионе, пока его снова не поймали.

Во время следствия он сбежал и даже некоторое время скрывался в другом регионе, пока его снова не поймали.

В Куйбышевский суд Омска передали уголовное дело 37-летнего жителя Тюмени. Его обвиняют в мошенничестве при продаже транспортных средств на территории Омска.

Как сообщили в полиции, в сентябре 2019 года мужчина арендовал на Чокана Валиханова офис, открыл там фирму по продаже автомобилей и запчастей и нанял двух работников, не подозревавших о его преступных намерениях.

По версии следствия, предприниматель находил в интернете объявления о продаже автомобилей и предлагал владельцам свои услуги: продать машины за 10 дней. Омичи подписывали с компанией договоры купли-продажи, прередавали машины и документы, получая 10 % от стоимости машин. Остальное владелец компании обещал перечислить после того, как найдет для машины покупателя.

Так мошенник завладел автомобилем Renault Sandero стоимостью 645 000 рублей и Kia Sportage стоимостью 870 000 рублей. На протяжении 10 дней тюменец уверял бывших хозяев машин, что вот-вот перечислит деньги. Потом он ссылался на проблемы с новым покупателем, а затем и вовсе переставал выходить на связь.

– Во время следствия мужчина скрылся от правоохранительных органов. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий его задержали сотрудники омского Управления уголовного розыска на территории Краснодарского края. После этапирования суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, – отметили в полиции.

Владельцы украденных машин подали гражданские иски о возмещении причиненного ущерба. На имущество тюменца наложили арест. Отметим, что подобные преступления он совершает не в первый раз.