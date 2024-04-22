Перебои в телевещании ожидаются в 10 населенных пунктах региона. Продлятся они неделю.

Перебои в телевещании ожидаются в 10 населенных пунктах региона. Продлятся они неделю.

Начиная с сегодняшнего дня, 22 апреля, жителей Омской области ожидают перебои в телевещании. Они продлятся до 28 апреля. Как сообщается на сайте цифрового эфирного телевидения, проблемы возникнут в десяти населенных пунктах региона.

Так, уже сегодня и завтра с 8:00 до 17:00 часов телевизор не смогут смотреть жители Больших Уков и с 09:00 до 18:00 – жители села Крестики Оконешниковского района. Кроме того, сегодня с 12:00 до 13:00 помехи в телевещании будут в Калачинске, завтра, 23 апреля, с 10:00 до 11:00 часов в Таре, а с 11:00 до 17:00 часов – в селе Неверовка Таврического района.

24 апреля с 11:00 до 17:00 сбои в телевещании будут наблюдаться в райцентре Русская Поляна. 25 апреля с 09:00 до 15:00 часов в Павлоградке, с 14:00 до 15:00 в селе Бакшеево Тевризского района, а с 11:00 до 12:00 – в селе Шухово Знаменского района.