Сотрудники МЧС выезжали на эти вызовы, но возгораний не обнаружили.

Сотрудники МЧс выезжали на эти вызовы, но возгораний не обнаружили.

В МЧС России по Омской области подвели итоги минувшей недели. С 15 по 21 апреля в регионе потушили 96 возгораний. На пожарах удалось спасти 9 человек, еще один погиб.

Приходилось на прошлой неделе пожарным выезжать на ложные вызовы. Их было 78. Еще в 137 случаях произошло ложное срабатывание сигнализации.

Спасатели советуют омичам не оставлять включенные электроприборы без присмотра, не перегружать электросети, не сжигать траву и мусор на участке.