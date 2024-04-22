Омск-Информ
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·Происшествия

Сотрудники МЧс выезжали на эти вызовы, но возгораний не обнаружили.
В МЧС России по Омской области подвели итоги минувшей недели. С 15 по 21 апреля в регионе потушили 96 возгораний. На пожарах удалось спасти 9 человек, еще один погиб.
Приходилось на прошлой неделе пожарным выезжать на ложные вызовы. Их было 78. Еще в 137 случаях произошло ложное срабатывание сигнализации.
Спасатели советуют омичам не оставлять включенные электроприборы без присмотра, не перегружать электросети, не сжигать траву и мусор на участке.
·Происшествия

Сотрудники МЧс выезжали на эти вызовы, но возгораний не обнаружили.
В МЧС России по Омской области подвели итоги минувшей недели. С 15 по 21 апреля в регионе потушили 96 возгораний. На пожарах удалось спасти 9 человек, еще один погиб.
Приходилось на прошлой неделе пожарным выезжать на ложные вызовы. Их было 78. Еще в 137 случаях произошло ложное срабатывание сигнализации.
Спасатели советуют омичам не оставлять включенные электроприборы без присмотра, не перегружать электросети, не сжигать траву и мусор на участке.