Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Старый асфальт начали снимать на проспекте Мира. Автолюбители осторожно радуются.

В Омске, похоже, приступили к ремонту проспекта Мира. Автолюбители заметили, что там начали снимать старый асфальт.

– На проспекте Мира начали сдирать асфальт. Дай Бог здоровья тому, кто пригнал туда дорожную технику и принял это решение. Надеемся, что все сделают, как положено, – написал один из жителей города в паблике «Аварийный Омск».

Дорога на проспекте Мира сейчас является одной из самых «убитых» в Омске, хотя ее ремонтировали несколько лет назад. Во многих местах появились трещины и огромные выбоины, которые практически невозможно объехать. Автолюбители ждали ремонта проспекта Мира последние несколько месяцев.

·Авто

Старый асфальт начали снимать на проспекте Мира. Автолюбители осторожно радуются.

В Омске, похоже, приступили к ремонту проспекта Мира. Автолюбители заметили, что там начали снимать старый асфальт.

– На проспекте Мира начали сдирать асфальт. Дай Бог здоровья тому, кто пригнал туда дорожную технику и принял это решение. Надеемся, что все сделают, как положено, – написал один из жителей города в паблике «Аварийный Омск».

Дорога на проспекте Мира сейчас является одной из самых «убитых» в Омске, хотя ее ремонтировали несколько лет назад. Во многих местах появились трещины и огромные выбоины, которые практически невозможно объехать. Автолюбители ждали ремонта проспекта Мира последние несколько месяцев.