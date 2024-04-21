Омск-Информ
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·Происшествия

Легковушка не предоставила мотоциклу преимущество в движении. Мотоциклист получил серьезные травмы.
Сегодня вечером на пересечении улиц Звездова и Шебалдина произошло ДТП. 66-летний водитель «Тойоты» не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Кавасаки».
37-летнего мотоциклиста госпитализировали с тяжелыми травмами. 

Обстоятельства аварии устанавливаются.
·Происшествия

Легковушка не предоставила мотоциклу преимущество в движении. Мотоциклист получил серьезные травмы.
Сегодня вечером на пересечении улиц Звездова и Шебалдина произошло ДТП. 66-летний водитель «Тойоты» не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Кавасаки».
37-летнего мотоциклиста госпитализировали с тяжелыми травмами. 

Обстоятельства аварии устанавливаются.