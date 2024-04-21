Омск-Информ
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·Образование

Павел Попов посетил два учреждения, в которых идет капремонт.
Прокурор Омска Павел Попов посетил две омские школы, в которых идет капремонт. Речь идет об учреждениях № 14 и № 21. Прокурор проверил, как на объектах ведутся работы.
– Со слов представителей администрации города Омска темпы хорошие, все идет по графику. Трудится подрядчик на совесть, качество материалов и работ вопросов не вызывает. Радует столь ответственный и серьезный подход к ремонту помещений, где будут находиться наши дети, – рассказал сенатор от Омской области Иван Евстифеев.
Работы в школах выполняет компания «ОмскСайдингИнвест». Всего за два года в Омске капремонт пройдет в 14 школах.
·Образование

Павел Попов посетил два учреждения, в которых идет капремонт.
Прокурор Омска Павел Попов посетил две омские школы, в которых идет капремонт. Речь идет об учреждениях № 14 и № 21. Прокурор проверил, как на объектах ведутся работы.
– Со слов представителей администрации города Омска темпы хорошие, все идет по графику. Трудится подрядчик на совесть, качество материалов и работ вопросов не вызывает. Радует столь ответственный и серьезный подход к ремонту помещений, где будут находиться наши дети, – рассказал сенатор от Омской области Иван Евстифеев.
Работы в школах выполняет компания «ОмскСайдингИнвест». Всего за два года в Омске капремонт пройдет в 14 школах.